Raggi: se ulteriori verifiche daranno esito positivo stadio Tor di Valle va avanti

Roma – “Stadio? Se tutto ok il progetto a Tor Di Valle va avanti. Io, pur non essendo tenuta, ho chiesto di fare dei supplementi d’indagine, delle verifiche ulteriori proprio perche’ ho bisogno che quando si prende una decisione sia la decisione piu’ giusta per la citta’ e i cittadini” -spiega la sindaca-.

“Finora queste verifiche hanno dato una serie di pareri positivi, se continuiamo a rimanere con questi pareri positivi non ho dubbi che si possa dire che si andra’ in questa direzione. Montino vorrebbe lo stadio a Fiumicino? Gli piacerebbe…”. Lo ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Radio Cusano Campus. L’intervista integrale andra’ in onda alle 17 durante la trasmissione ‘Cosa succede in citta”, condotta da Emanuela Valente.