Raggi: servizi centri antiviolenza e telecompagnia sono stati attivati

Roma – “Una cosa di cui ci si preoccupa poco e’ l’aspetto psicologico delle persone. Abbiamo per questo ribadito il numero nazionale 1522 per il contrasto alle violenze domestiche e mantenuto aperti telefonicamente i centri antiviolenza. Con la Farmacap abbiamo anche ricordato il servizio della telecompagnia e della teleassistenza”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in collegamento con la trasmissione Tagada’ su La 7.