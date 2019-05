Raggi si rivolge a uomini: accompagnate vostre donne a Race for the cure

SANITA’. ROMA, RAGGI: TUTTI INSIEME A RACE FOR THE CURE, DONNE CON LORO UOMINI /FOTO

Roma – “È un grande traguardo quello di poter festeggiare i vent’anni della Race for the cure, questa fantastica corsa per le ‘donne in rosa’ che vent’anni hanno capito come affrontare la malattia ma anche come affrontarla insieme: medici, volontari, istituzioni”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio della salute della Race for the cure al Circo Massimo.

“Da donna- ha aggiunto Raggi- dico a tutti gli uomini: questa malattia va affrontata insieme, insieme si affronta e si sconfigge. Quindi assolutamente accompagnate le vostre donne”.