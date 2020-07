Raggi: skate park a Ostia, lavori a pieno ritmo

Roma – “I lavori per la realizzazione dello skate park di Ostia procedono a pieno ritmo: le attivita’ sono riprese in queste settimane, dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus. Le squadre stanno per realizzare quello che sara’ un vero e proprio simbolo di rinascita. Gia’ nel 2014, quando il vecchio skate park era andato a fuoco, avevamo promesso che avremmo riqualificato l’area, costruendo un nuovo impianto sportivo. Un progetto condiviso, a cui abbiamo iniziato a lavorare dal primo giorno del nostro insediamento, insieme al Municipio X, al Coni e alla Federazione italiana sport rotellistici, che ringrazio di cuore”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Lo skate park si sviluppera’ in un’aera di circa 1.600 metri quadrati e sara’ un luogo che potra’ ospitare manifestazioni internazionali e i tanti ragazzi che amano questo sport. Questo- conclude Raggi- e’ il nuovo volto che vogliamo dare al nostro litorale: un luogo in cui mare, sport e cultura si uniscono al servizio dei cittadini romani”.