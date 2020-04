Raggi: smart working per dipendenti, priorità a mamme e papà

Roma – Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha parlato attraverso Facebook della possibilità di lavorare a distanza per dipendenti comunali.

“La pianificazione strategica per la ‘Fase 2′ dovrà tenere conto di una diversa organizzazione della vita e del lavoro. In questa ottica stiamo studiando formule a supporto dei dipendenti capitolini che sono anche mamme o papa’. Vogliamo garantire ai genitori la possibilità di lavorare il più possibile in smart working”.