Raggi: iniziativa “Spesa Sospesa” con Gruppo Naturasì

Roma – Virginia Raggi, attraverso Facebook, ha ufficializzato una collaborazione del Comune di Roma per iniziative di solidarietà in aiuto di persone in difficoltà economiche.

“La rete di solidarietà che si e’ creata a Roma diventa ogni giorno più forte. Abbiamo avviato una nuova collaborazione con i supermercati NaturaSi’ per l’iniziativa della Spesa Sospesa. Adesso chi va a fare la spesa nei 28 punti vendita presenti a Roma potrà lasciare negli appositi scatoloni, sistemati davanti alle casse, i generi alimentari che vorrà donare”.