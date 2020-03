Raggi: per spese tassisti ho chiesto ristoro al Governo

Roma – “I tassisti svolgono un lavoro delicato e a rischio, per questo abbiamo fatto inserire come sindaci al Governo nel dl che sara’ varato oggi una norma specifica per i tassisti per quanto riguarda il ristoro di tutte le spese effettuate per la sanificazione delle auto, per l’installazione delle barriere di protezione tra il posto di guida e i passeggeri e per l’acquisto delle mascherine”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in un video in diretta su Facebook.