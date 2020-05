Raggi: su società sottoservizi controlli costanti

Roma – “Prosegue la verifica costante della qualita’ dei lavori che le societa’ di pubblici servizi svolgono sulle strade della citta’, per la manutenzione delle reti di gas, acqua ed energia. Il nostro controllo e’ fondamentale per evitare che gli interventi di riqualificazione su importanti arterie di traffico siano compromessi da scavi o lavorazioni eseguite male”. Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Poi, aggiunge: “Le societa’ dei sottoservizi sono obbligate, infatti, a ripristinare il manto stradale e a restituirlo all’amministrazione completamente fruibile senza asfaltature parziali o lavori eseguiti in maniera approssimativa. Voglio mostrarvi gli interventi eseguiti su via Tuscolana, nel tratto tra piazza Sulmona e via Aosta, nel quartiere San Giovanni. E anche quelli su Circonvallazione Ostiense, tra il Ponte Settimia Spizzichino e via Girolamo Benzoni, nel quadrante sud della citta’. Il nostro controllo ha permesso di raggiungere un importante risultato per i cittadini: maggiore sicurezza su queste strade grazie al rifacimento dell’asfalto e al restyling della segnaletica orizzontale, senza spese ulteriori per l’amministrazione. Esiste un regolamento scavi per i lavori di ripristino della superficie stradale e va rispettato. Vigileremo affinche’ spiacevoli episodi del passato non si ripetano”.