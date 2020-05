Raggi: su via Cristoforo Colombo iniziati lavori

Roma – “Il programma ‘Strade Nuove’ raggiunge un’altra arteria di traffico strategica per la citta’. Si tratta di via Cristoforo Colombo nella zona sud di Roma, percorsa ogni giorno da migliaia di auto e scooter per spostarsi verso il centro storico o raggiungere il litorale. Si parte con gli interventi coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici nelle corsie laterali di via Cristoforo Colombo tra Piazzale dell’Agricoltura e viale Asia in direzione del Grande Raccordo Anulare e nel senso di marcia opposto fino a piazza Guglielmo Marconi”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

“Queste sono solo le prime lavorazioni di riqualificazione dell’asfalto, di pulizia delle caditoie e restyling della segnaletica stradale in attesa che nei prossimi mesi sia eseguita anche la manutenzione completa delle corsie centrali e delle complanari verso Ostia- ha spiegato- La sicurezza e’ il nostro obiettivo primario e per questo a via Cristoforo Colombo tra viale della Villa di Plinio e via di Casal Palocco abbiamo anche eliminato i dossi sulla carreggiata provocati dalle radici degli alberi, fonte di grande pericolo per i motociclisti, e rinnovato il manto stradale. Il programma ‘Strade Nuove’ e’ attivo su tutto il territorio. Nelle ultime settimane, sempre nello stesso quadrante sud abbiamo riqualificato anche la via del Mare e stiamo per completare gli interventi a via Ostiense approfittando del traffico limitato in citta’. Dopo tanti anni di attesa, finalmente, i romani potranno percorre queste strade in completa sicurezza”.