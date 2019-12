Roma – “Cancellata la svastica sulla targa in ricordo della partigiana Tina Costa. Ringrazio l’Ufficio coordinamento decoro urbano di Roma per il rapido intervento. Nella nostra citta’ non c’e’ spazio per i vigliacchi che offendono la memoria comune”. Lo afferma, in un tweet, la sindaca di Roma, Virginia Raggi.