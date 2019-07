Roma – Una pista lunga circa quattro chilometri che, su corsia protetta, collega via Valdarno (quartiere Montesacro), nei pressi della stazione Nomentana, a Porta Pia. E’ la ciclabile Nomentana che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato (con tanto di bicicletta), dopo oltre un anno di lavori, insieme all’assessore alla Mobilita’, Linda Meleo (pure lei sulle due ruote) e il presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, e contornata da diversi ciclisti festanti.

“Finalmente possiamo dare l’annuncio: la pista ciclabile della Nomentana e’ completata. Si apre ufficialmente dopo lavori durati oltre un anno, con la pista aperta a tratti per consentire la percorrenza dei ciclisti. Era un’opera attesa da anni. Gia’ qualche ciclista ci ha detto che funziona e collega bene la pista dell’Aniene con il centro- ha detto la sindaca- Ci chiedono adesso ulteriori interventi, con le diramazioni. Stiamo prendendo nota”.

La prima cittadina ha sottolineato che “la creazione di una rete consente, a chi non se la sente di condividere la strada con le automobili, di avere un percorso dedicato”, per poi aggiungere che, pur avendo “la priorita’ le piste ciclabili”, esistono ancora delle “promiscuita’” a livello di mobilita’ stradale.

“Se si rispettassero i diritti di tutti gli utenti della strada, a partire dai piu’ deboli, sicuramente Roma sarebbe una citta’ piu’ sostenibile da tutti i punti di vista”, ha poi concluso Raggi.

La presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, si e’ detta “molto felice perche’ ricordo quando nei primi anni Duemila, nell’allora III Municipio, inaugurammo un esperimento di bike sharing a piazza Bologna e in quell’occasione l’associazione dei ciclisti lancio’ la campagna ‘ciclabile Nomentana subito’.

Quindi questa e’ la conclusione di un progetto che viene da lontano ed e’ stato portato avanti da diverse amministrazioni”.

I lavori della ciclabile sono stati realizzati con il contributo finanziario dell’Unione europea attraverso il Programma operativo nazionale ‘Citta’ metropolitane’ 2014-2020, che sta sostenendo la progettazione e la creazione di ulteriori piste ciclabili nel territorio urbano, in sinergia con altri strumenti e finanziamenti comunali e nazionali volti a qualificare e ampliare la rete ciclabile cittadina. Questi, oltre alla realizzazione della ciclabile a doppio senso di marcia, hanno permesso anche la riqualificazione dei marciapiedi, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, l’avvio della piantumazione di nuove piante, l’installazione di semafori dotati di lanterne per attraversamento ciclabile, la pulizia delle caditoie esistenti e l’inserimento di nuove, il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione con lanterne a led di ultima generazione.

“Con la ciclabile Nomentana creiamo una connessione tra Centro e periferia che va ad aggiungersi ad altri itinerari ciclabili, come quello su via Tuscolana che stiamo completando o su via Prenestina, dove i lavori inizieranno a breve per circa 5,7 chilometri di bike lane. E tutti gli altri progetti che abbiamo in cantiere per promuovere e incentivare la mobilita’ dolce e sostenibile nella nostra citta’”, ha spiegato l’assessora Meleo.

La pista si sviluppa sul lato destro di via Nomentana, in direzione piazza Sempione, fino all’altezza della Batteria Nomentana-via Tembien. Il tracciato, poi, si sposta sul lato sinistro, passando sul viadotto della Circonvallazione Nomentana fino all’incrocio con via Val d’Aosta, e svolta sulla stessa via Val d’Aosta fino al tratto conclusivo di via Valdarno.