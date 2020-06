Raggi-Tagliavanti: sta per arrivare giornata dedicata a shopping

Roma – Campidoglio e Camera di Commercio di Roma al lavoro per rilanciare lo shopping di Roma dopo la fase di lockdown per l’emergenza coronavirus. Oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti si sono sentiti in una videocall per cercare di organizzare iniziative per favorire la ripresa economica per commercianti e negozianti di Roma. “Stiamo pensando ad una giornata dedicata allo shopping capitolino. Stiamo lavorando con la Camera di Commercio per realizzare in tutta Roma eventi ad hoc in cui saranno protagonisti commercianti e negozianti”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Il commercio e’ uno dei settori trainanti dell’economia della nostra citta’ e per questo merita tutta l’attenzione da parte delle Istituzioni. Stiamo lavorando con le associazioni di categoria e con Roma Capitale per una giornata dello shopping per rivitalizzare questa parte importante del nostro tessuto produttivo” spiega il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.