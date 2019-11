Raggi: targhe strade antifascisti ripulite dopo imbrattamento

Roma- “I vigliacchi imbrattano, noi ripuliamo. Perche’ il nostro messaggio, oggi come ieri, e’ chiaro: noi non ci pieghiamo. Questa notte alcuni codardi hanno imbrattato nel XIV Municipio le targhe delle strade di Roma intitolate la scorsa settimana a chi ha combattuto contro fascismo e razzismo, e che prima erano dedicate ai firmatari del ‘Manifesto della razza’. Un gesto vergognoso che Roma condanna con forza. Chi oltraggia un simbolo di memoria, democrazia e liberta’ nascondendosi nella notte oltraggia tutti noi”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Il commissariato di Polizia di Primavalle ha gia’ aperto un’indagine e le squadre del nostro dipartimento Decoro Urbano, hanno rimosso prontamente la vernice e ripulito le targhe. Senza memoria non c’e’ futuro e noi continueremo a combattere per questo”, conclude Raggi.