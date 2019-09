Raggi: terrò ancora io la delega, è troppo pesante

Roma – “Comunico all’Aula che con una recente ordinanza ho nominato la dottoressa Laura Fiorini assessore alle Politiche del verde, al Benessere degli animali e della Cittadinanza attiva. C’e’ stato un cambiamento parziale della delega, l’assessore non avra’ piu’ la gestione della competenza sui rifiuti perche’ evidentemente la delega era troppo pesante: ritengo che serva massima attenzione su entrambi i temi, quindi terro’ ancora per me la delega sui rifiuti”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in Assemblea capitolina per presentare all’Aula il neo assessore al Verde, Laura Fiorini. “Il verde e’ un tema molto sentito in citta’ e non poteva essere messo dietro a qualcos’altro di altrettanto importante- ha sottolineato Raggi- Fiorini avra’ un compito di riorganizzazione non banale e non facile dell’intero settore, non solo a livello interno, ma anche con cittadini e associazioni. Ci sara’ un’azione di innovazione e riorganizzazione, e l’esperienza della dottoressa Fiorini come dirigente nella pubblica amministrazione potra’ dispiegarsi in tutta la sua capacita’. Benvenuta e buon lavoro”.