Raggi: tolte le bancarelle da portici Piazza Vittorio

Roma – “Poche settimane fa avevo annunciato che oggi avremmo spostato le bancarelle posizionate sotto i portici di piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino. Cosi’ e’ stato”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Queste bancarelle, infatti, sono state trasferite in via Napoli, nei pressi del Mercato Viminale, in una zona piu’ idonea alla vendita su suolo pubblico- ha spiegato Raggi- Oggi sono stata li’ per vedere personalmente la situazione: i portici di Piazza Vittorio sono stati liberati, e sono decisamente piu’ decorosi e vivibili”. “Un intervento che i cittadini e le associazioni di quartiere richiedevano da tempo a cui abbiamo dato una risposta concreta. Il 24 febbraio scorso, inoltre, abbiamo delocalizzato altri banchi in via Ferrari e via Settembrini- ha concluso Raggi- Continuiamo a lavorare per assicurare maggiore decoro alla nostra citta’. #SeLoDiciamoLoFacciamo”.