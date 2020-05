Raggi: trasporto pubblico, entro venerdì 200 mezzi in più

Roma – Virginia Raggi è intervenuta in diretta su Radio 24, facendo il punto sulla situazione del trasporto pubblico della città che si è dovuto adeguare alle normative anti Covid-19.

“Si’, le file ci sono ma ordinate. Bisogna fare i complimenti ai romani che stanno rispettando le regole, anche rigide. Abbiamo dovuto contingentare gli accessi e cambiare molto sul trasporto: bus e metro devono caricare meno persone e abbiamo, per questo, preso in affitto alcuni mezzi. Da oggi a venerdì ne avremo 200 in più, con oltre i 1.400 bus già rimessi in strada. Immaginiamo anche navette per le aziende”.