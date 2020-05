Raggi: tutti gli italiani sono invitati a venire a Roma

Roma – “Il turismo per Roma e’ fondamentale, in questa prima fase dobbiamo puntare anche sul turismo domestico: invito tutti gli italiani a venire a Roma. Poi dal 3 giugno riapriranno le frontiere con l’Europa e noi abbiamo dimostrato di essere una citta’ pronta e sicura. Abbiamo bisogno dei turisti, posso dire che un po’ ci mancano, anche perche’ sono una parte essenziale della nostra vita cittadina”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in diretta al Tg3.