Raggi: tutti i Sindaci dell’Area Metropolitana verranno convocati

Roma – “Nelle prossime ore sara’ tutto attivato nella citta’ di Roma, daremo la massima collaborazione, e come sindaco della Citta’ Metropolitana convochero’ tutti i sindaci dell’area metropolitana per condividere queste indicazioni”. Lo ha detto il sindaco di Roma e della Citta’ Metropolitana della Capitale, Virginia Raggi, al termine di una riunione in Prefettura di Roma con tutti i prefetti della Regione, col presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e con l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sulla prevenzione rispetto al Coronavirus. “Scaricheremo le indicazioni del ministero della Salute e quelle della Regione da affiggere in tutti i luoghi pubblici- ha aggiunto Raggi- Aiuteremo tutti i commercianti ad avere ancora maggiore conoscenza di questa necessaria pratica della condivisione di queste norme di prevenzione e faremo tutto quanto necessario per rassicurare i cittadini e diffondere queste attivita’ di igiene e prevenzione, soprattutto nei luoghi pubblici”.