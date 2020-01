Raggi: tutto sotto controllo, evitare inutili allarmismi

Roma – “Abbiamo ascoltato le parole della Regione, abbiamo letto la circolare del ministero. Siamo stati rassicurati al momento. La situazione e’ sotto controllo”.

“Direi di evitare inutili allarmismi, continuiamo comunque a rimanere in contatto con la Regione e con il Governo per ogni aggiornamento che in caso sara’ dato. Il Comune non ha previsto misure specifiche perche’ non ci sono state richieste, ci e’ stato riferito che e’ tutto sotto controllo”.

“Tutti i casi sospetti si trovano allo Spallanzani”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato in Prefettura a Roma, in seguito ai due casi in Italia di coronavirus.