Roma – “Dalla scorsa notte abbiamo avviato verifiche con la Polizia locale di Roma Capitale e la Protezione civile di Campidoglio per #terremotoroma. Finora non segnalate grosse criticita’, controlli in corso in particolare su edifici scolastici. Aperto Centro operativo comunale (Coc) per fare punto situazione”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.