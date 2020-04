Raggi: via Cassia, in corso lavori manutenzione

Roma – “Nei giorni scorsi vi ho mostrato alcuni dei lavori in corso sulle strade di Roma. I cantieri non si sono mai fermati perche’ e’ importante completarli nel minor tempo possibile visto anche il traffico limitato di queste settimane a causa dell’emergenza coronavirus. Con #StradeNuove oggi siamo su via Cassia, una delle piu’ importanti arterie di traffico del quadrante nord di Roma. Stiamo portando avanti una manutenzione programmata che tenga conto dell’usura dell’asfalto e dalla necessita’ di pulire caditoie e tombini prima che torni la stagione delle piogge”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Durante l’intervento “e’ stato riqualificato il tratto tra l’Ospedale San Pietro e via Cassia Nuova, sul quale siamo intervenuti per ristabilire le adeguate condizioni di sicurezza della carreggiata. Al termine delle operazioni e’ stata ripristinata anche la segnaletica orizzontale- fa sapere Raggi- È molto importante la manutenzione costante delle infrastrutture della citta’. Ogni giorno realizziamo #StradeNuove con l’obiettivo di renderle piu’ sicure e fruibili per automobilisti, motociclisti e pedoni”.