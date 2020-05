Raggi: via di Vigna Murata completamente riqualificata

Roma – “Prosegue il programma #StradeNuove su via di Vigna Murata, un’altra arteria di traffico fondamentale per la viabilita’ del quartiere di Fonte Meravigliosa, a sud di Roma. I cittadini aspettavano da molto tempo questo intervento portato a termine nel tratto tra viale Stefano Gradi e via Ardeatina. Il dipartimento Lavori pubblici ha riqualificato completamente il manto stradale e riposizionato i marciapiedi sul corretto livello della carreggiata”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Per migliore le condizioni di visibilita’ sulla strada e’ stato effettuato un restyling della segnaletica orizzontale con un’attenzione specifica agli attraversamenti pedonali. Piu’ #StradeNuove significa anche piu’ sicurezza per i cittadini- prosegue Raggi- Nelle settimane scorse abbiamo anticipato tanti cantieri che erano previsti nei prossimi mesi. E ora sono in programma numerosi altri interventi su tutto il territorio per far ripartire la nostra citta’”.