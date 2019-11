Raggi: #VIALIBERA occasione per godere bellezze Roma

Roma – “Domenica 1 dicembre torna #ViaLibera. Per un’intera giornata diverse strade di Roma saranno chiuse al traffico e a disposizione di pedoni e ciclisti. Un’occasione per godere delle bellezze della nostra citta’, grazie ad un percorso fra i piu’ affascinanti al mondo che attraversa alcuni dei luoghi e monumenti piu’ ricchi di storia. Sara’ una giornata di festa per i quartieri e le famiglie all’insegna della mobilita’ dolce e sostenibile. E sempre domenica 1 dicembre ci sara’ un’altra iniziativa promossa da Roma Capitale: per i residenti a Roma e nella Citta’ Metropolitana ingresso gratuito nella prima domenica del mese nei Musei Civici. Sulla pagina https://romamobilita.it/…/torna-vialibera-domenica-1-dicemb… sono disponibili tutte le informazioni, le mappe e le indicazioni sugli itinerari, nonche’ il programma delle iniziative. Vi aspetto!”. Cosi’ su facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi.