Raggi: #ViaLibera sarà occasione per cittadini per vivere Roma

Roma – Torna domenica 24 marzo l’iniziativa #Vialibera, un circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che per un’intera giornata, dalle 10 alle 18, sara’ dedicato a pedoni e ciclisti. È la terza edizione della manifestazione che coincidera’ anche con la quinta domenica ecologica. #Vialibera si replichera’ in altre tre date: 28 aprile, 12 maggio e 16 giugno 2019, con orario esteso fino alle 19. L’Amministrazione ha poi previsto l’estensione dell’iniziativa per la domenica inclusa nella Settimana Europea della Mobilita’ Sostenibile, nel mese di settembre 2019. La rete ciclopedonale, off-limits per auto e scooter, attraversera’ tutta la citta’.

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via del Corso, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto. Il progetto e’ promosso da Roma Capitale, coordinato dall’assessorato alla Citta’ in Movimento con gli assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilita’ ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunita’ solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia locale, curato da Roma Servizi per la Mobilita’ e Zetema.

“Dopo il successo delle prime due edizioni rinnoviamo un’iniziativa importante che vogliamo rendere un appuntamento fisso per i cittadini da lasciare in eredita’ alla Capitale. Un’occasione per vivere la citta’ e la strada in modo sostenibile, coinvolgendo tutte le realta’ del territorio, associazioni e comitati, esercizi commerciali e soggetti istituzionali, come musei, biblioteche e istituti scolastici situati lungo il percorso”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Anche questa volta i cittadini potranno riappropriarsi degli spazi sotto casa e prendere parte agli eventi culturali, iniziative di quartiere e attivita’ ludico-ricreative. Una giornata di festa per promuovere un diverso approccio alla mobilita’ e un nuovo utilizzo della strada”, aggiunge l’assessora alla Citta’ in movimento, Linda Meleo. Roma Capitale e la Consulta cittadina per la Sicurezza stradale, invitano gli enti privi di scopo di lucro, gli organismi associativi, i comitati e i cittadini attivi nella promozione della mobilita’ dolce e sostenibile, e nei settori artistico-culturale e dello sport, a proporre idee e progetti per valorizzare l’iniziativa.

Saranno coinvolti direttamente anche esercizi commerciali e soggetti istituzionali (musei, biblioteche, scuole, palazzi storici, spazi espositivi) situati lungo il percorso, con attivita’ mirate o gia’ programmate. Coloro che contribuiranno a valorizzare la giornata con iniziative specifiche, oppure che aderiranno con attivita’ ed eventi gia’ in programma per le stesse date, saranno rappresentati nel Programma #Vialibera in aggiornamento continuo sulla pagina www.romamobilita.it, dove sono disponibili tra l’altro tutte le informazioni relative alla viabilita’ e al trasporto pubblico, la mappa e le indicazioni di dettaglio sugli itinerari.