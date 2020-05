Raggi: Vigili consegnano tablet a studenti Capozzi

Roma – “Diversi tablet sono stati consegnati dagli agenti della Polizia locale ad alcuni studenti nei Municipi XIII e XIV. Si tratta di dispositivi forniti dall’Istituto Comprensivo Maria Capozzi, destinati ai ragazzi che a casa non possiedono un computer e che hanno difficolta’ a seguire le lezioni online”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “In questo periodo in cui le scuole sono chiuse e’ importante che gli studenti abbiano strumenti adeguati per poter portare avanti gli studi. Per questo motivo gia’ nelle scorse settimane abbiamo consegnato alcuni computer alle famiglie che non lo possedevano- prosegue Raggi- Voglio ringraziare la scuola per questa donazione e gli agenti della Polizia locale che, ancora una volta, hanno dimostrato la loro dedizione e il loro impegno in questo periodo delicato. Roma riparte grazie all’impegno e al sostegno di tutti. La nostra citta’, in questo periodo, ha dato prova di grande determinazione e forte senso di comunita’”.