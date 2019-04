Raggi: vigili elevano multe pari a 17.000 euro per frutterie fuori norma

Roma – “La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato una serie di controlli in una decina di ‘frutterie’ situate in diverse zone della citta’. Per il mancato rispetto delle regole imposte a tutti gli esercizi commerciali sono state elevate 59 multe, per un importo complessivo di quasi 17mila euro, e sequestrati circa 1.650 chili di merce. Garantire la legalita’ significa anche tutelare il decoro della citta’, i suoi spazi pubblici, assicurare il rispetto delle regole della concorrenza commerciale e preservare il diritto dei cittadini ad acquistare merci che rispettino standard di qualita’ e igienico-sanitari”.

“Nello specifico, i negozi di ortofrutta sequestrati sono stati sanzionati per irregolare esposizione della merce sulla soglia; abusiva occupazione di suolo pubblico; mancanza di prezzi o altri cartelli obbligatori; mancata verifica delle bilance; pessime condizioni igieniche”. Lo scrive su facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi.