Raggi: viste file lunghissime, Regione Lazio deve rivedere orari supermercati

Roma – L’ordinanza della Regione Lazio che riduce gli orari dei supermercati “e’ stata emanata il 17 marzo. Ho voluto attendere 48 ore per vederne l’impatto. Ho visto file lunghe km snodarsi in citta’. L’impatto e’ stato negativo, per questo ho chiesto alla Regione la riapertura per diluire i clienti durante la giornata. Questo supportando al massimo commessi con dispositivi sanitari che consentano di operare in sicurezza”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo a Radio Radio.