Roma – “Il Tmb Salario non riaprira’ mai piu’. Avevamo chiesto alla Regione Lazio di revocare l’autorizzazione ad utilizzare quell’impianto per i rifiuti e finalmente e’ arrivata la comunicazione ufficiale ad Ama. È una grande vittoria per la citta’ e i residenti!”. Lo scrive, su Twitter, la sindaca di Roma, Virginia Raggi.