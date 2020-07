Roma – “E’ proprio il caso di dire che la toppa e’ peggio del buco. Il sonetto pubblicato ieri dal fondatore del Movimento 5 Stelle per dire romanamente alla sindaca ‘stai serena’, e’ stato modificato: da ‘gente de fogna’ a ‘gente da poco’… L’offesa di Grillo ai romani resta, cosi’ come il benservito a Virginia Raggi”. Lo dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.