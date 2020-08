Rampelli: esposto su roghi, campi e sfruttamento minori

Roma – “Nel pomeriggio di oggi, insieme al capogruppo di Fdi in Campidoglio, Andrea De Priamo, al coordinatore romano, Massimo Milani e al capogruppo alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera, abbiamo incontrato il questore di Roma per consegnare l’esposto-denuncia depositato alla Procura della Repubblica sulla piaga dei campi rom.”

“In particolare nel corso dell’incontro, pur nella consapevolezza dei contraddittori indirizzi che al riguardo danno le istituzioni, sono state ribadite le seguenti proposte: sequestri sistematici agli ingressi dei campi nomadi dei rifiuti trafugati e destinati alla combustione e alla commercializzazione, trasferimento e rimpatrio degli immigrati clandestini impropriamente ospitati nei campi che contribuiscono alla loro sostanziale ingestibilita’, sottrazione della patria potesta’ per contrastare lo sfruttamento dei minori, consentire la loro piena scolarizzazione e offrire la prospettiva di un futuro nella legalita’”. È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi, dopo l’incontro con il questore di Roma sul fenomeno dei roghi tossici all’interno dei campi nomadi della Capitale.

“Pochi mesi fa avevamo gia’ fatto visita al Questore per segnalare il degrado diffuso nella Capitale e preannunciato la volonta’ di approfondire i temi legati a questo fenomeno ormai fuori controllo. Un incontro positivo, e ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro svolto sul territorio, cui auspichiamo- prosegue Rampelli- segua una stretta al circuito illegale che muove lo smaltimento di rifiuti, genera i fumi tossici, da equiparare alla ‘terra dei fuochi’ ed espone i bambini nomadi presenti nella capitale al piu’ barbaro reclutamento ai fini di proseguire le attivita’ criminali degli adulti, come constatato anche di recente a Ostia con l’episodio della prostituzione minorile. Abbiamo preannunciato la consegna a settembre di un analogo dossier sulle occupazioni abusive”.