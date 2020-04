Rampelli: ‘mascherine fantasma’, chiesta chiarezza

Roma – “Bene ha fatto il Gruppo alla Regione Lazio di Fdi a portare il caso delle ‘mascherine fantasma’ nelle sedi opportune – quindi anche presso il Comitato regionale di controllo contabile – affinche’ si faccia la dovuta chiarezza sui dispositivi acquistati e solo in parte distribuiti dall’ente. Un’azione fatta nell’interesse di tutti. La maggioranza invece di fare melina avrebbe potuto e dovuto contribuire a fare chiarezza sull’increscioso episodio senza criticare, polemizzare, scappare. Il Pd non ha l’esclusiva della rappresentanza istituzionale e se una commissione di controllo viene convocata buon senso e buon gusto dovrebbe suggerire a tutti di parteciparvi. Gli assenti hanno sempre torto”. E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.