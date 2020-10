Rampelli: Palazzo Canevari torni sede Museo della Terra

Roma – Cosi’ il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli (Fdi), in una nota: “La desertificazione culturale di Roma sta raggiungendo livelli intollerabili e la rimozione del ruolo centrale della Capitale quale sede di musei di rilevanza nazionale e internazionale costituisce il quotidiano tradimento della piu’ profonda vocazione italiana.”

“Cassa Depositi e Prestiti, che fa parte del percorso unitario della nostra Nazione, non puo’ ignorarlo e non puo’ con leggerezza liquidare il Museo della Scienza della Terra ospitato a Palazzo Canevari.”

Continua Rampelli: “Per questo faccio un appello affinche’ questo importante pezzo dell Stato italiano, CdP, non cancelli ma rilanci la Scienze della Terra soprattutto ora che la geologia, la sismica, la mineralogia, la meteorologia stanno conquistando il baricentro della societa’”.

Rampelli con un’interrogazione al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, e al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, chiede il recupero del polo museale a Palazzo Canevari.

Fondi per il polo museale furono stanziati da due leggi finanziarie, ma poi il palazzo venne cartolarizzato nel 2005 per passare a Cassa Depositi e Prestiti. Attualmente CdP intende realizzare la sede del fondo nazionale innovazione con un investimento di 11 milioni di euro.

Prosegue Rampelli: “Nel corso dei lavori di ristrutturazione- ha ricorato Rampelli- furono rinvenuti sotto l’edificio reperti archeologici e piu’ recentemente, nel 2015, e’ stato ritrovato un tempio del VI secolo a. C. che ridisegna la mappa di Roma.”

Conclude Rampelli: “La scoperta ha indotto Cdp a musealizzare l’area. In tutto questo giro di interventi di ristrutturazione pero’ si sono dimenticati di mettere in protezione il patrimonio scientifico e culturale, disperso e imballato in vari magazzini privi delle adeguate tecnologie e totalmente oscurato al pubblico. Possibile che il ministro Franceschini non ne sia edotto? Possibile che il Ministro Costa non opponga resistenza alla trasformazione del Museo della Scienza della Terra in un palazzo di uffici?”.