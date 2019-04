Rampelli: per Salvini esiste solo Nord, esibisce anti romanità

Roma – “Salvini getta la maschera ed esibisce la sua anti romanita’. La Capitale di una nazione non e’ come gli altri pur adorabili comuni, che possono trarre beneficio anche dalla sua magnificenza. Ogni nazione investe decine di miliardi per averla moderna, pulita, efficiente, attrattiva e trasferisce beni, risorse e poteri anche per svilupparne al meglio le potenzialita’ economiche che possono determinare una quota parte di crescita per l’intero territorio”.

“Per Salvini esiste solo il Nord, ormai torna chiaro -spiega Rampelli-. La sua dichiarazione di ieri non puo’ considerarsi una battuta estemporanea, visto che e’ la ripetizione di un concetto gia’ espresso giorni fa e, quindi, il mio non e’ un pregiudizio contro il padano. Se a questo spirito anti romano s’aggiunge il tentativo di imporre con la forza i nuovi poteri alle regioni del Nord il dado e’ tratto. L’ampolla con dentro l’acqua del ‘Dio Po’ e’ stata dissotterrata”. E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.