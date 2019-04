Rampelli: periferie chiedono migliorie servizi, non i Rom

Roma – “Roma non riesce a piu’ a sopravvivere a questo degrado che, da aree esterne al Raccordo anulare, si stringe sempre piu’ a ridosso del centro storico. Accampamenti illegali, occupazioni abusive, discariche fuori legge, cassonetti che trasbordano rifiuti, citta’ sudicia, parchi incolti, alberi non potati, scuole fatiscenti e pericolanti” -dice Rampelli-.

“La situazione e’ invivibile. Quando un cittadino della periferia, che vive questa condizione inaccettabile, invece di vedere l’amministrazione capitolina arrivare per portare ristoro, vede arrivare settantasette nomadi in un centro di accoglienza, e’ difficile immaginare che ci sia qualcuno che la prenderebbe bene. E men che meno da chi vive in periferia e soffre per questo estremo disagio e degrado ambientale” -spiega Rampelli.

“C’e’ stato un periodo in cui i nomadi, romanticamente definiti zingari, erano cartomanti, ramai, allevatori di cavalli, organizzatori di spettacoli circensi, musicisti di strada. Bisogna aggiornare la nostra mappa cognitiva: quel genere di zingari non esiste piu’ -prosegue il vicepresidente della Camera dei deputati-.

“Ora i nomadi si dedicano soltanto allo sfruttamento dei minori e ai roghi tossici che significa traffico illegale dei rifiuti. Inutile evocare il razzismo: in genere lo fa chi governa per nascondere i propri fallimenti”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia in un’intervista radiofonica a Radio Rai 1 sulle proteste a Torre Maura.