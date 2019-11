Rapporto Caritas: 19.941 nascite nel 2018, -25% rispetto al 2008

Roma – Nel 2018 le nascite a Roma sono state 19.941, piu’ di un quarto in meno delle nascite del 2008. È quanto emerge dal rapporto della Caritas di Roma sulla poverta’ nella Capitale.

In base al Mother Index messo a punto da Save the Children in collaborazione con Istat si evidenzia che le madri che vivono nel Lazio affrontano difficolta’ mediamente maggiori tanto a livello generale che per quanto riguarda l’ambito dell’offerta di servizi specifici di sostegno alla maternita’ e all’infanzia.

Del resto, le donne candidabili alla maternita’ per lo piu’ sono quelle che nel 2008 appartenevano alla classe d’eta’ 15-24 anni e hanno subito maggiormente i contraccolpi e gli effetti devastanti della crisi sul fronte occupazionale e sociale rispetto alle coetanee dei Paesi europei con economie piu’ resistenti.

Stime attendibili indicano nei prossimi anni un ulteriore calo delle nascite. Si registra una forte discordanza tra desiderio genitoriale e sua realizzabilita’. A Roma tra il 2006 e il 2018 si e’ assistito a un calo di circa un terzo dei bimbi nati da madri di 25-34 anni.

Il Municipio con la natalita’ piu’ bassa e’ il I, cui si contrappone il VI con il tasso di natalita’ piu’ elevato. L’eta’ delle madri si va spostando sempre piu’ verso l’alto: la percentuale delle 35-44enni e’ aumentata di due punti rispetto alle 25-34enni, che hanno registrato un -2 punti percentuali.

L’unica fascia d’eta’ che registra dal 2006 ad oggi un aumento eclatante dei nuovi nati e’ quella delle madri ultra 45enni che passa da 76 a 376: vale a dire che per le madri sopra i 45 anni i nati sono quasi quadruplicati. La presenza delle madri straniere sta fungendo in parte da ammortizzatore rispetto al precipitare della natalita’ nel comune di Roma.

Tutto cio’ ha certamente ripercussioni sulla serenita’ piu’ o meno effettiva dell’essere genitori nella Capitale, giacche’ e’ evidente che anche i padri subiscono le difficolta’ di una maternita’ difficile o ostacolata.