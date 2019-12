Rapporto Ispra: a Roma nel 2018 raccolta differenziata in calo, 42.9%

Roma. – Dopo 6 anni di costante crescita, nel 2018 per la prima volta e’ calato il dato sulla raccolta differenziata a Roma. La fotografia l’ha scattata l’Ispra nel suo consueto rapporto annuale sulla produzione dei rifiuti urbani (edizione del 2019 con dati relativi al 2018). “La percentuale di raccolta differenziata e’ del 42,9%, in leggera flessione rispetto al 43,2% del 2017- si legge nel report dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale- Dopo l’incremento di quasi 18 punti tra il 2011 e il 2016 (dal 24,2% al 42%) la percentuale di raccolta non ha mostrato progressi nell’ultimo biennio”.