Rebibbia, tamponi dopo detenuta positiva

Roma – “A Rebibbia femminile c’e’ stato questo caso di positivita’, la paziente e’ ricoverata allo Spallanzani e in questo momento si sta procedendo, come prevede il protocollo, a tamponare i contatti stretti di questa detenuta: sia gli operatori che coloro che momentaneamente per vicende di giustizia sono ospiti della struttura penitenziaria di Rebibbia”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel corso di una seduta della commissione regionale competente.