Reddito di cittadinanza? Meglio il reddito da lavoro –

Mentre siamo ancora tutti nell’emergenza, si parla tanto di fase 2, che però sembra tanto un escamotage per vedere oltre il proprio sguardo, dandosi una speranza per il domani.

Questo è il momento in cui ci si comincia a chiedere, di fronte alle tante problematiche derivanti dalla sospensione delle attività produttive, come si possano affrontare le diverse esigenze rappresentate dalle peculiarità di ciascun settore.

Non potendo entrare troppo nelle specificità di ciascuno, un reparto di cui si sta parlando molto ultimamente, anche in ragione della stagione primaverile, è quello agricolo ed agro-alimentare, nel quale pare si risenta molto della scarsità di manodopera, a causa della partenza dall’Italia di molti braccianti stranieri che hanno preferito ritornare nei propri paesi di origine, più al riparo dai contagi.

Riflettendo, mi domando: non sarebbe intelligente utilizzare per la mano d’opera che serve al settore agro-alimentare appunto, quegli immigrati che già sono sul nostro territorio e che in questo momento non hanno occupazione? Potremmo cosi stabilizzare sotto il profilo produttivo, coloro che non lo sono; ed inoltre avere contezza di chi occupa il suolo italiano senza la regolare documentazione.

Non sarebbe un risparmio per lo Stato fare una sorta di sanatoria per chi è sul territorio nazionale, ottenendo il doppio risultato di mappare coloro che non sono censiti e diminuire, nel contempo, il livello di criminalità sottinteso al combinato tra invisibilità e assenza di lavoro stabile, così spesso fertile terreno per più di un comportamento illecito?

E poi ora finalmente qualcuno comincia a parlare dei famosi lavori da offrire a chi beneficia del reddito di cittadinanza. Infatti, se è vero che abbiamo fiducia che questa emergenza possa essere il cardine per cambiare passo ed adattarci alle nuove esigenze, credo anche che proprio ora è il momento nel quale nessuno può avere il diritto di prendere stipendi o redditi di cittadinanza senza offrire in cambio il proprio responsabile lavoro.

Ogni cittadino produttivo che è, spesso con sacrificio, sul mercato del lavoro, ha “digerito” l’approvazione di questo discusso provvedimento nella convinzione, così era stato presentato, che sarebbe stato un soccorso economico provvisorio, elargito solo in cambio dell’accettazione di tre proposte di lavoro, declinate le quali si sarebbe perduto il reddito.

Ed ogni cittadino produttivo, o che ha avuto sulle spalle una vita di lavoro, si sta chiedendo il resoconto di questo progetto.

Sarebbe difficile da spiegare a tutti coloro che escono di casa ogni giorno per svolgere, come è giusto che sia, la propria attività, e molto spesso con grandi sacrifici, che tutti coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza non siano chiamati a svolgere tutte quelle mansioni che adesso scarseggiano.

Ad una prima, ma superficiale lettura, non pare se ne parli tanto. Ma speriamo di sbagliare.

Di sicuro, in tutti questi mesi passati da quando è vigente il provvedimento, moltissimi imprenditori lamentano l’indisponibilità di personale da impiegare nelle loro attività, in ragione della forbice troppo piccola tra un regolare stipendio da apprendista e quanto percepito dal reddito. Tante persone interpellate preferiscono cento, duecento euro in meno, ma rimanersene comodamente a casa a non far nulla.

Purtroppo questa non è polemica spicciola, né qualunquismo. Chiunque di noi conosce questa realtà, chiunque di noi ha un conoscente che ha un negozio che non trova commessi, ristoranti che non trovano camerieri, artigiani che non trovano apprendisti.

Pur volendo apprezzare l’ispirazione propositiva di questa legge, che riconosce un livello di tranquillità a chi non ne ha per la mancanza dei livelli minimi di sopravvivenza, come si può non dar ragione a chi lavora – o ha lavorato – da una vita, e si ritrova, nella stragrande maggioranza dei casi, a portare a casa uno stipendio o una pensione che non si discosta poi tanto dal famigerato reddito di cittadinanza?

Forse mai come in questo momento c’è l’occasione di dimostrare la bontà di questo strumento legislativo.

Forse mai più, speriamo, chi beneficia del reddito di cittadinanza potrà dimostrare che sì, ha percepito un reddito, ma è pronto a restituire ad uno Stato che è intervenuto in suo soccorso quanto adesso gli viene richiesto in cambio, a fronte comunque di un adeguato compenso.

Tutte le forze politiche che hanno promosso e difeso, spesso a denti stretti e con veemenza politica, l’approvazione di questo provvedimento, devono adesso dare una risposta razionale e sensata all’esigenza del momento e farsi carico di essere loro stessi promotori dell’impiego di queste persone nelle centinaia e centinaia di esigenze lavorative di cui c’è bisogno, ora più che mai.

Solo così potremo sentirci veramente tutti uniti nella speranza di ridare un futuro alle nostre vite, nella consapevolezza che ognuno di noi farà quel tanto o poco che potrà per la rinascita del nostro Paese.

Laura Frustaci