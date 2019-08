Refrigeri: cancellazione fondi per Salaria da parte di Governo è atto grave

Roma – “La cancellazione dei fondi per la Salaria da parte del Governo e’ un fatto grave soprattutto se considerato in ottica di rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2016. In questi mesi come Regione abbiamo continuato a interloquire con l’Anas, che, a scanso di equivoci che negli ultimi tempi abbondano, ricordiamo a tutti e’ l’unico soggetto competente e che puo’ progettare e fare interventi su quella strada statale. Siamo infatti in attesa della progettazione degli interventi del piano di potenziamento e raddoppio della Salaria nel tratto Rieti-Passo Corese che, come ricordato anche recentemente dall’assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio, Mauro Alessandri, e’ stato finanziato combinando risorse di Regione Lazio e Anas. Certo e’ che con la mancata conferma dei fondi per il raddoppio di questa strada strategica la citta’ di Rieti subirebbe l’ennesima beffa che inoltre darebbe un duro colpo alle zone piu’ danneggiate dal sisma che avrebbero avuto un netto giovamento da un collegamento piu’ rapido e sicuro con la Capitale. Una beffa perche’ dopo decenni di attesa il Governo Gentiloni come illustrato dal ministro Delrio stanzio’ 150 milioni per avviare un progetto ambizioso che avrebbe permesso di far uscire le nostre aree interne dall’isolamento, fondi inizialmente confermati dal ministro Toninelli, che pero’ oggi non compaiono nell’elenco del Cipe.”

“E’ un vero peccato perche’ il potenziamento della Salaria potrebbe rappresentare l’elemento di svolta definitivo per una provincia come la nostra in cui oggi, con il finanziamento per il nuovo ospedale, gli investimenti per la messa in sicurezza dell’acquedotto del Peschiera, i soldi dell’interferenza d’ambito e tutte le risorse necessarie alla ricostruzione post sisma, ci sarebbero tutte le condizioni di un rilancio non solo economico. Non voglio credere che la cancellazione delle opere strategiche del Lazio sia dovuta a un’azione ostruzionistica nei confronti del presidente della Regione Zingaretti, e’ evidente pero’ che su questo tema il nostro territorio dovra’ mettere in campo le azioni necessarie per ottenere cio’ che le spetta”. Lo scrive in una nota il presidente della IV Commissione consiliare permanente Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri.