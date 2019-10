Regione: al via cortometraggi su ambiente e rifiuti con le scuole del Lazio

Gli studenti protagonisti di “Re-Movie-Ciclo”, la nuova campagna di educazione ambientale

Nelle scuole superiori di Roma e del Lazio arriva “Re-Movie-Ciclo”, la nuova campagna di educazione ambientale promossa dalla Regione per sensibilizzare gli studenti sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sul rispetto del patrimonio naturale.

Il progetto “Re-Movie-Ciclo” verrà realizzato in collaborazione con l’Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini” e prevede la produzione di dieci cortometraggi da parte degli studenti delle scuole superiori, che saranno selezionate sulla base delle migliori sceneggiature inviate all’indirizzo emailcorti.scuole@regione.lazio.it entro il 30 novembre 2019.

Dalla raccolta differenziata agli impianti di trattamento dei rifiuti, dal mare invaso dalla plastica alle discariche abusive, fino allo sviluppo dell’economia circolare, saranno diversi i soggetti su cui potranno cimentarsi i ragazzi, scegliendo liberamente il genere cinematografico preferito (commedia, drammatico, documentario).

Il presidente della giuria sarà l’attoreGiampaolo Morelli, il famoso ispettore Coliandro della serie tv della Rai, che valuterà i cortometraggi girati dai ragazzi. In particolare, gli studenti partecipanti dovranno curare tutte le fasi di realizzazione del cortometraggio, che avrà una durata massima di 3 minuti: sceneggiatura, regia, recitazione, riprese e montaggio.

Ad ogni gruppo verrà assegnato un tutor per garantire un supporto in ogni momento della produzione, oltre ad un attore per la recitazione e un operatore per le riprese.

“Con questa nuova campagna vogliamo sensibilizzare i giovani e le loro famiglie verso comportamenti virtuosi, aumentando la consapevolezza sui rischi per l’ambiente senza un corretto ciclo di gestione dei rifiuti.

Gli studenti sono pronti: dalle scuole elementari alle università, stanno diventando i principali sostenitori della salvaguardia del pianeta. Bisogna coniugare sviluppo, economia circolare e rispetto della natura per tutelare e valorizzare il nostro territorio” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti