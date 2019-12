Da Regione a Comune relazione su stato ordinanza, commissario se Raggi in silenzio

Roma – Entro la fine della settimana dovra’ essere individuata la discarica di servizio (o le discariche) di Roma insieme al sito o ai siti di stoccaggio dei rifiuti. Se non lo fara’ la sindaca Virginia Raggi, la Regione sara’ costretta a subentrare nelle scelta al primo cittadino nominando un soggetto attuatore di quanto disposto dall’ordinanza del 27 novembre scorso. L’ente di via Colombo ha inviato sia a Roma Capitale che alla Citta’ metropolitana di Roma la relazione sullo stato di attuazione dell’atto firmato dal governatore Nicola Zingaretti.

Nel documento e’ messo nero su bianco che l’ordinanza e’ stata in gran parte rispettata ma mancano ancora i due atti di competenza della prima cittadina: l’individuazione della discarica e di uno o piu’ siti di stoccaggio della frazione secca dei rifiuti trattati che in un secondo momento verrebbero inviati nella discarica definitiva (quella temporanea dovrebbe accogliere la sola fos prodotta dai tmb). Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, la Regione ha ribadito la propria disponibilita’ al dialogo con la sindaca, anche perche’ non c’e’ alcuna volonta’ di commissariare a tutti i costi Roma Capitale, ma entro 48 ore si attende una sua risposta sull’individuazione dei siti (o impianti gia’ esistenti da adeguare). In caso di silenzio la Regione Lazio procedera’ nominando il soggetto attuatore.