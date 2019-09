Governo e accordi Pd-M5s, lunedì alla Pisana Consiglio straordinario

Roma – Le possibili evoluzioni del quadro politico nel Lazio, in coerenza con la formazione del nuovo governo nazionale Pd-5S, arrivano in Consiglio regionale. Lunedi’ mattina dalle 10.30 si svolgera’ una seduta straordinaria dell’Assemblea della Pisana “su richiesta del centrodestra, e in particolare del capogruppo Stefano Parisi, rispetto a una discussione sulla situazione politica- ha spiegato in aula il presidente del Consiglio, Mauro Buschini- che si e’ generata negli ultimi giorni e che indubbiamente ha l’attenzione del Consiglio, dei gruppi e dei singoli consiglieri”.