Regione Lazio, 112 milioni a distretti, 28 per disabilità

Roma – Uno stanziamento di quasi 112 milioni di euro per i Leps, i livelli essenziali delle prestazioni sociali, con un incremento annuale in favore dei piani di zona pari a 2 milioni di euro. Sono i fondi, sia statali sia regionali, destinati con delibera di giunta dalla Regione Lazio in favore dei distretti socio-sanitari per il 2019, da utilizzare nel 2020.

Si tratta della prima programmazione realizzata in base ai nuovi criteri di riparto del Piano Sociale ‘Prendersi cura, un bene comune’. “Rispetto al passato- spiega l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli- la Regione Lazio eroghera’ il 100% delle risorse destinate ai distretti, differentemente da quanto accadeva negli anni passati.

Significa che ai territori arriveranno finanziamenti aggiuntivi al fine di dare una spinta propulsiva alla nuova pianificazione socio-sanitaria”.

Il meccanismo di riparto e’ costruito in modo che tutti i distretti mantengano la quota storica di trasferimenti regionali.

“Per riuscirci, la Regione Lazio- continua l’assessore Troncarelli- ha riservato 2 milioni di euro in piu’ per i piani di zona che saranno quindi finanziati per un totale che sfiora i 67 milioni di euro all’anno. A questo incremento, si accompagna la possibilita’ per i distretti di effettuare affidamenti di servizi e predisporre gare con valenza pluriennale, grazie alla finalizzazione delle risorse statali rispetto al triennio 2019-2021”.

Tra le altre misure finanziate: la disabilita’ gravissima con quasi 28 milioni; i minori inseriti in strutture di tipo familiare con 6 milioni; i malati di Alzheimer con 4,5 milioni; l’affido con 3 milioni; gli interventi a favore dei disagiati psichici con 1,8; la promozione della vita indipendente con 1,5.

“Lo sforzo compiuto nell’incrementare i fondi e nell’assicurare ai distretti la possibilita’ di programmare gli interventi a lungo termine- conclude l’assessore Troncarelli- conferma l’attenzione della Regione Lazio ai bisogni socio-sanitari che arrivano dai territori. Domande di inclusione e assistenza che riceveranno risposte piu’ puntuali per migliorare il benessere dei cittadini laziali. Con questi stanziamenti entra nel vivo il Piano sociale che apre un nuovo periodo di programmazione. L’obiettivo, nei prossimi anni, e’ quello di introdurre ulteriori innovazioni del sistema integrato dei servizi sociali in favore delle comunita’ locali”.