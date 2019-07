Regione Lazio: 1,8 milioni a favore inclusione sociale persone con disabilità

Roma – Dalla Regione Lazio 1,8 milioni di euro a favore dell’inclusione sociale delle persone con disabilita’. Con delibera di Giunta, la Regione ha aderito alla sperimentazione del modello di intervento in materia di ‘vita indipendente’ e inclusione sociale delle persone disabili, ratificando il protocollo d’intesa elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di un bando ministeriale al quale la Regione Lazio aderisce dal 2013 coinvolgendo, a rotazione, tutti gli ambiti territoriali. Per l’annualita’ 2018, al contributo ministeriale di 1 milione e 440 mila euro circa, si aggiungono 360 mila euro messi in campo dalla Regione Lazio a titolo di cofinanziamento. Il totale complessivo di 1,8 milioni di euro andra’ a finanziare 18 progettualita’ che, seppur presentando differenze relative alle specifiche esigenze dei territori ai quali si riferiscono, hanno il comune denominatore di promuovere la piena inclusione della persona con disabilita’ nella societa’. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa della Regione Lazio. “Con questa delibera- dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli- la Regione Lazio potenzia e favorisce l’autonomia e l’indipendenza individuale, compresa la liberta’ per la persona disabile di compiere le proprie scelte attraverso il finanziamento di progetti che spaziano dal cohousing al trasporto disabili, dal Dopo di noi all’assistenza domiciliare leggera, perfettamente in linea con il principio di centralita’ della persona su cui si fonda il Piano Sociale regionale”.