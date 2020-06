Regione Lazio: 3 mln per impianti sportivi in parchi naturali

Roma – La Giunta regionale ha approvato questa mattina una delibera che prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro (1.390.000 per il 2020 e 1.610.000 per il 2021) per realizzare nuovi impianti sportivi e potenziarne le attrezzature, con il coinvolgimento delle tre Direzioni “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”, “Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica” e “Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”.

La novita’ infatti e’ che i centri saranno realizzati nei principali parchi del Lazio e nelle aree naturali protette e dovranno essere di proprieta’ dell’ente o di soggetti pubblici o privati disponibili ad autorizzare le realizzazioni previste e la libera fruizione. Le caratteristiche saranno: vicinanza a luoghi abitati o frequentati per turismo; minore impatto ambientale; e garanzia di successiva manutenzione affidata a soggetti pubblici o privati. I finanziamenti serviranno anche a ristrutturare, ampliare e migliorare gli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento, nel rispetto delle norme di sicurezza e particolare attenzione alla frequentazione da parte di persone diversamente abili, sia come praticanti che come spettatori.

“Proteggere l’ambiente e valorizzare lo sport come strumento di integrazione sociale, promuovere attivita’ motorie all’aria aperta e attivare forme di collaborazione tra promozione sportiva e promozione turistica: questi gli obiettivi della deliberata approvata oggi dalla Giunta regionale- spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- un atto che intende coinvolgere, tramite finanziamento diretto, i Comuni di tutto il territorio e in particolare quelli dove insistono le aree naturali protette. Lo sport, ora piu’ che mai, puo’ rappresentare una parte importante della vita delle nostre comunita’, costruire nuovi centri e ristrutturare quelli gia’ esistenti facendolo in aree naturali di particolare bellezza e’ la dimostrazione della nostra attenzione verso un mondo che coinvolge non solo i professionisti, ma anche tantissimi cittadini che amano praticare sport avendone compreso appieno i benefici fisici e mentali”.