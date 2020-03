Regione Lazio: 5 poliziotti sono in sorveglianza domiciliare

Roma – “Da ieri sono in sorveglianza attiva domiciliare 5 agenti del commissariato di Spinaceto. Sono tutti asintomatici ma dovranno completare il percorso di isolamento domiciliare sotto la sorveglianza della Asl competente e in accordo con il dirigente dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura di Roma. Della situazione e’ costantemente informato il questore di Roma”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.