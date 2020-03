Regione Lazio: 54 le persone contagiate, 8 in terapia intensiva

Roma – “I casi positivi nel Lazio sono 54: 16 in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in terapia intensiva e 26 in ricovero. Stanno aumentando i dimessi” tra cui “c’e’ anche l’operatore Rai, che continuera’ a l’attivita’ di controllo a domicilio”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, prima di illustrare la nuova ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sull’emergenza coronavirus.