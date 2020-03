Regione Lazio: 6 laboratori e 474 unità personale in più

Roma – “È stato autorizzato con procedure straordinarie il reclutamento, in virtu’ dell’attivazione dei posti letto aggiuntivi in terapia intensiva, di 474 unita’ di personale, fra cui 50 anestesisti, 270 infermieri, 12 pneumologia, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell’emergenza, 12 radiologi e 80 Oss”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio alla Sanita’, Alessio D’Amato, riferendosi a una ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, specificando che questo personale entrera’ in servizio “da subito”.

Inoltre, aumentera’ anche il numero dei laboratori: “Abbiamo deciso di aumentare la capacita’ ricettiva dei laboratori, sotto supervisione dell’istituto Spallanzani, lavoratori che eseguono i test- ha aggiunto- Quelli dello Spallanzani verranno affiancati da quello dell’ospedale Sant’Andrea, dove conferiranno i territori delle Asl Rm4 e Rm5, da quello dell’azienda Policlinico Tor Vergata, in cui ci feriranno la Asl di Frosinone e quella Rm 2, quello del Policlinico Gemelli, dove conferiranno Rieti e Viterbo, quello del policlinico Umberto I, dove conferira’ la Asl Rm1, quello dell’ospedale Santa Maria Goretti di per la Asl di Latina, e il Campus biomedico dove conferira’ la Asl Rm6. Questo per essere pronti a tutti gli scenari”.