Regione Lazio, accordo in commissione Pisana su pre-saldi in negozi

Roma – C’e’ accordo totale nella commissione Commercio della Regione Lazio, presieduta da Marietta Tidei, sulla proposta di legge che recepisce l’idea del vicepresidente della Giunta, Daniele Leodori, inserisce un articolo aggiuntivo al Testo Unico del Commercio e introduce due novita’ per aiutare questo settore travolto dall’emergenza Coronavirus: la possibilita’ di effettuare le vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi (quest’anno si svolgeranno dall’1 agosto per decisione della Conferenza delle Regioni); in caso di proroga dello stato nazionale di emergenza (in scadenza il 31 luglio), la ripetezione di questa misura anche a dicembre (prima dei saldi natalizi) attraverso una delibera della Giunta regionale e quindi senza la necessita’ di rimettere mano alla legge. Martedi’ mattina la commissione Commercio dovrebbe votare all’unanimita’ questo testo e inviarlo subito all’aula che lo voterebbe nella seduta di mercoledi’.