Regione Lazio, al via corsi di formazione professionale

Roma – Al via dal 15 settembre i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che, per l’anno in corso, possono contare su risorse pari a 44.068.000,00 euro tra fondi regionali, nazionali e europei. Il ‘Piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale’ e’ stato votato dalla Giunta regionale e disciplina in dettaglio gli aspetti programmatici, organizzativi e gestionali dei percorsi triennali, realizzati dal sistema della Formazione Professionale- a gestione diretta e in regime convenzionale- individuando anche le risorse disponibili e i criteri di ripartizione. In tutto il Lazio ci sono 12 Istituzioni Formative in regime convenzionale e 5 Istituzioni Formative a gestione diretta degli Enti territoriali. Nello scorso anno scolastico e formativo si sono svolti 475 percorsi per un numero complessivo di 10.014 allievi coinvolti. “I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale- secondo l’assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio Claudio Di Berardino- rivestono per il nostro territorio una grande importanza, dal punto di vista formativo e occupazionale. Rappresentano infatti uno dei canali privilegiati per permettere ai giovani di studiare e di imparare una professione e per potersi presentare nel mondo del lavoro con conoscenze immediatamente spendibili nel mercato. GLI IeFP costituiscono un valido strumento di prevenzione della dispersione scolastica e della disoccupazione giovanile. Alle ragazze e ai ragazzi che stanno per iniziare l’anno scolastico un grande in bocca al lupo”.